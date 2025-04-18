Уже готовят эвакуацию: дроны мощно ударили по российским военным возле Мариуполя

В поселке Никольское Мариупольского района прогремел взрыв, в результате которых пострадали российские оккупанты. По меньшей мере 10 бойцов доставили в больницу.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, заметив, что прилетело по базе, о которой хорошо знала Украина. Ее давно отслеживали.

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Какие последствия попадания

В результате атаки поврежден автотранспорт врага, в частности по меньшей мере 3 крупных транспортных средства уже никуда не поедут. Взрывы раздавались в 2 ночи примерно полчаса. Они были такими громкими, что люди прятались в подвалах.

Эта база расположена рядом со станцией скорой помощи, которой оккупанты прикрываются уже не первый год. Теперь туда долетело. Будем считать это первой попыткой,

– сказал Петр Андрющенко.

Россияне пытались сбить дроны, но так, что обломки упали и повредили частные дома. Интересно, что это было совсем рядом с домом председателя оккупационного военкомата.

За последние полгода это первый удар по территории оккупированного Мариуполя и Мариупольского района. По Никольской громаде таких ударов не было уже более года.

Настроения у россиян не очень. По нашей информации сейчас они готовят эвакуацию этой базы. Она может переехать неподалеку. Мы знаем, где есть большое количество оккупантов, туда могут переместить базу,

– подчеркнул Андрющенко.

Именно благодаря перемещениям удается больше узнать о враге, его средства и их местонахождение. Для Украины это очень важная информация.

К слову, в конце марта 2025 года украинские партизаны сожгли российскую базу в Мариуполе. В результате пожара сгорели несколько автобусов, ящики с патронами, часть оружия оккупанты вытащили из огня.