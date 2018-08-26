Мариуполь – Львов: где смотреть онлайн матч УПЛ

В матче 6-го тура "Мариуполь" на своем поле примет "Львов". Матч между командами, который состоится в воскресенье, 26 августа, и начнется в 19:30, будет доступен для просмотра по телевидению и онлайн.

Матч "Мариуполь" – "Львов" будет транслировать канал "Футбол 1". Стоит отметить, что, как правило, перед матчами УПЛ на канале выходит программа "Тур ONLINE", где эксперты разбирают игру команд. Однако на этот раз на канале решили обойтись без этого.

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Кроме просмотра по телевидению, показ этого матча доступен и онлайн на сайте Oll.tv. Однако трансляция футбольных матчей на этом сайте платная – 29 гривен за доступ на 24 часа и 59 гривен – за месячный абонемент. При этом необходима регистрация.

Текстовую онлайн-трансляцию матча проведет сайт Футбол24. Обзор матча и видео голов – по окончании игры на сайте 24 канала.

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