Соответствующую информацию утром 14 марта в эфире канала "Рада" рассказал советник главы ОП Алексей Арестович. Таковы данные на 19 день войны и на 13 день блокады города.

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В Мариуполе за время войны погибло более 2 тысяч мирных людей

Алексей Арестович рассказал, что русские сносят город с лица земли. Однако наши военные там имеют успехи – они набрали пленных.

Россияне сносят город с лица земли. Более 2,5 тысячи убитых. Это катастрофа, которой мир не дал соответствующую оценку,

– рассказал Арестович.

Советник главы ОП рассказал, что президент и вся команда обозначили Мариуполь темой номер один. Они подняли всех, и церковь, и мир. Однако Россия вновь не выполнила условия предоставления гуманитарного коридора.

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