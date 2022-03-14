Відповідну інформацію вранці 14 березня у ефірі каналу "Рада" розповів радник глави ОП Олексій Арестович. Такі дані на 19 день війни й на 13 день блокади міста.

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У Маріуполі за час війни загинуло понад 2 тисячі мирних людей

Олексій Арестович розповів, що росіяни зносять місто з лиця землі. Проте наші військові там мають успіхи – вони набрали полонених.

Росіяни зносять місто з лиця землі. Понад 2,5 тисячі вбитих. Це катастрофа, якій світ не надав відповідну оцінку,

– розповів Арестович.

Радник глави ОП розповів, що президент та вся команда позначили Маріуполь темою номер один. Вони підняли всіх, й церкву, і світ. Проте Росія знову не виконала умови надання гуманітарного коридору.

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