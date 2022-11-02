Об этом 24 каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, некоторые могилы все еще не эксгумированы, потому что люди не доверяют россиянам.

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Оккупанты создали базу данных погибших мариупольцев

Андрющенко отметил, что эксгумация тел на сегодняшний день в основном уже закончилась. Оккупационная судмедэкспертиза с так называемой прокуратурой создала базу данных, которую захватчики даже оцифровали.

Если честно, мы пытаемся вместе с нашими инсайдерами, с сопротивлением, со всеми получить к ней доступ – хотя бы понять, сколько в конце концов они перезахоронили людей.

– сказал советник мэра Мариуполя.

Он подчеркнул, что это нужно для того, чтобы знать настоящие цифры по поводу потерь Мариуполя. Однако узнать это очень трудно, потому что оккупанты очень тщательно охраняют доступ к тем данным.

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В Мариуполе до сих пор находят останки убитых

Андрющенко отметил, что по крайней мере на улицах и руинах города Мариуполя уж точно нет трупов в таком большом количестве.

Есть единичные случаи, когда до сих пор находят останки убитых. Есть случаи, когда не эксгумированные могилы, которые люди сделали в основном в частном секторе у себя во дворе.

– заявил советник мэра Мариуполя.

Он объяснил, что такие могилы остаются не эксгумированными, потому что люди не доверяют россиянам, чтобы те совершали перезахоронение, и они ждут, когда Мариуполь будет деоккупирован и уже можно будет нормально похоронить людей.

Но, по словам Андрющенко, нельзя говорить, что это носит массовый характер на сегодня. То есть можно считать, что в городе закончили все глобальные перезахоронения, поэтому кладбище в Старом Крыму продолжает расти до очень больших размеров.

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