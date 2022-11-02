Про це 24 каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, деякі могили все ще не ексгумовані, тому що люди не довіряють росіянам.

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Окупанти створили базу даних загиблих маріупольців

Андрющенко зазначив, що ексгумація тіл на сьогодні здебільшого вже закінчилася. Окупаційна судмедекспертиза із так званою прокуратурою створила базу даних, яку загарбники навіть оцифрували.

Якщо чесно, ми намагаємося разом із нашими інсайдерами, зі спротивом, зі всіма отримати до неї доступ – хоча б зрозуміти, скільки врешті-решт вони перепоховали людей,

– сказав радник мера Маріуполя.

Він наголосив, що це потрібно для того, щоб знати справжні цифри щодо втрат Маріуполя. Проте дізнатися це дуже важко, тому що окупанти дуже ретельно охороняють доступ до тих даних.

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У Маріуполі досі знаходять останки вбитих

Андрющенко зауважив, що принаймні на вулицях та руїнах міста Маріуполя вже точно немає трупів у такій великій кількості.

Є поодинокі випадки, коли досі знаходять якісь останки вбитих. Є випадки, коли не ексгумовані могили, які люди поробили здебільшого в приватному секторі у себе на подвір'ї ,

– заявив радник мера Маріуполя.

Він пояснив, що такі могили залишаються не ексгумовані, тому що люди не довіряють росіянам, щоб ті здійснювали перепоховання, і вони чекають, коли Маріуполь буде деокупований й уже можна буде нормально поховати людей.

Але, за словами Андрющенка, не можна казати, що це має масовий характер на сьогодні. Тобто можна вважати, що в місті наразі закінчили всі глобальні перепоховання, тому кладовище в Старому Криму продовжує зростати в дуже великих розмірах.

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