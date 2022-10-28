Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Таким чином, це вкотре показує жорстокість та нелюдяність російських окупантів.

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На що загарбники перетворили Маріуполь

На опублікованому Лубінцем фото можна побачити жахливий кадр з масового поховання жителів майже знищеного та окупованого росіянами українського міста Маріуполь.

Братська могила на Старокримському цвинтарі продовжує збільшуватися. Спочатку загарбники там хоронили людей, яких безжалісно вбили масованими обстрілами, а нині кількість могил збільшується через смерті літніх людей, які не змогли виїхати з міста.

Найстрашніше те, що могили не мають прізвищ, а лише номери. І зовсім не відомо, скільки тіл поховали в одній могилі. Також не відомо, яким чином розшукати тіло загиблого родичам,

– зазначив Лубінець.

За його словами, окупанти-вбивці знищують сліди власних злочинів, і ніколи не фіксують їх.



Братська могила на Старокримському цвинтарі / фото Дмитро Лубінець

Лубінець наголосив, що після звільнення Маріуполя нашими воїнами, ми зможемо оцінити масштаби злочинних діянь росіян, і будемо ідентифікувати та з повагою ховати загиблих маріупольців.

"І винні за ці воєнні злочини понесуть найсуворішу і найсправедливішу відповідальність", – підкреслив уповноважений ВРУ з прав людини.

В окупованому Маріуполі масово вбивають жінок

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко поширив у своїх соцмережах відео, де невідомий чоловік спілкується з місцевими. Вони розповідають про серійного маніяка, який знущається та вбиває жінок у Маріуполі.

Попередньо, у Маріуполі було вбито не менше 6 жінок, у всіх них були відсутні очі. За словами деяких людей, злочини сталися у 23 мікрорайоні міста, а дехто говорить про Лівобережний район.

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