Відповідну інформацію жителька Маріуполя розповіла 24 каналу у межах проєкту "СВОЇ". Жінка також пригадала, що в їхньому будинку не було води.

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Жінка розповіла про важке життя в Маріуполі під час війни

Переселенка Юлія розповіла, що у їхньому будинку не було газу. Тож, коли вимикали світло, їсти готували на вулиці. Там сусіди палили багаття і Юлія для двох дітей готувала на вогні. Згодом вони переїхали до її мами, бо там був газ.

А коли вже сильно почали бомбити наш район, то ми спали у підвалі. Ми просиділи 3 – 4 тижні, майже не виходячи звідти. У підвалі було 3 кімнати та близько 100 людей,

– розповіла Юлія.

Жінка також пригадала, що коли вже пів Маріуполя захопили та розбомбили, то будинок її мами ще стояв, тому вона залишала собаку й кота у квартирі, але щодня ходила їх перевірити та нагодувати.

Одного разу вранці Юлія пішла готувати собаку та кота й ніби відчувала щось та забрала свою собаку, але потім відвела її назад до маминої квартири.

"І, мабуть, через 3 години ці чотири дев'ятиповерхівки повністю розбомбили", – пригадала жінка.

Важливо Я прощалася з життям, – жителька Маріуполя розповіла про приліт по будинку, де вона ховалася

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