Соответствующую информацию жительница Мариуполя рассказала 24 каналу в рамках проекта "СВОИ". Женщина также вспомнила, что в их доме не было воды.

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Женщина рассказала о тяжелой жизни в Мариуполе во время войны

Переселенка Юлия рассказала, что у них дома не было газа. Когда выключали свет, еду готовили на улице. Там соседи жгли костер и Юлия для двоих детей готовила на огне. Впоследствии они переехали к ее маме, потому что там был газ.

А когда уже сильно начали бомбить наш район, то мы спали в подвале. Мы просидели 3 – 4 недели, почти не выходя оттуда. В подвале было 3 комнаты и около 100 человек,

– рассказала Юлия.

Женщина также вспомнила, что когда уже половину Мариуполя захватили и разбомбили, дом ее мамы еще стоял, поэтому она оставляла собаку и кота в квартире, но ежедневно ходила их проверить и накормить.

Однажды утром Юлия пошла кормить собаку и кота, но словно почувствовала что-то и забрала свою собаку, однако потом отвела ее обратно в мамину квартиру.

"И, наверное, через 3 часа эти четыре девятиэтажки полностью разбомбили", – вспомнила женщина.

Важно Я прощалась с жизнью, – жительница Мариуполя рассказала о прилете по дому, где она пряталась

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