Жительница Мариуполя рассказала о жизни в подвале

За время жизни в подвале Юлия похудела на 11 кг. Об этом женщина рассказала журналистам 24 канала в рамках проекта "СВОИ".

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Когда мы были в подвале, по дому был прилет. Я уже тогда прощалась с жизнью. Старшая дочь у меня сильная и не так боялась, а вот младшая – очень. До сих пор слышит сирену и в ванную бежит,

– рассказала женщина.

Как-то в подвал попал обломок и задел ногу одной из девушек. Ей оказали помощь находившиеся в подвале мужчины. Юлии тогда только порвало куртку.

По словам Юлии, прилеты по той части города, где она находилась, были не частые. Однако за продуктами приходилось идти под обстрелами. Российские оккупанты заставляли всех вязать белые ленты.

Как россияне оказывали гуманитарную помощь

Пока в Мариуполе были украинские военные, горожанам было легче с продуктами. Наши бойцы привозили им сосиски, рыбу, воду, а детям – вкусности. Однако когда зашли российские оккупанты – ситуация стала критической. Юлия сначала не хотела брать гуманитарную помощь от врага, однако была вынуждена чем-то готовить маленьких детей, поэтому согласилась.

Женщина вспоминает, что за гуманитаркой нужно было идти 1,5 – 2 часа.

Там столько людей было, они по ночам спали и сидели в очереди. Поскольку у меня маленький ребенок до 3 лет, то удалось пройти без очереди. Там выдавали коробку на месяц и я получила на себя и детей,

– рассказала Юлия.

В этой коробке лежали хлеб, вода, консервы и крупы. Взамен оккупанты требовали паспортные данные украинцев.

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