Мешканка Маріуполя розповіла про життя у підвалі

За час життя у підвалі Юлія схудла на 11 кілограмів. Про це жінка розповіла журналістам 24 каналу в межах проєкту "СВОЇ".

До теми Ми собою накривали дітей, – жителька Маріуполя про порятунок з оточеного міста

Коли ми були у підвалі, по будинку був приліт. Я вже тоді прощалася з життям. Старша дочка у мене сильна і не так боялася, а ось молодша – дуже. Досі чує сирену і до ванної біжить,

– розповіла жінка.

Якось у підвал влучив уламок і зачепив ногу однієї з дівчат. Їй надали допомогу чоловіки, які були у підвалі. Юлії тоді лише порвало куртку.

За словами Юлії, прильоти по тій частині міста, де вона перебувала, були не часті. Однак по продукти доводилося йти під обстрілами. Російські окупанти змушували всіх в'язати білі стрічки.

Як росіяни давали гуманітарну допомогу

Поки в Маріуполі були українські військові, містянам було легше з продуктами. Наші бійці привозили їм сосиски, рибу, воду, а дітям – смаколики. Однак, коли зайшли російські окупанти – ситуація стала критичною. Юлія спершу не хотіла брати гуманітарну допомогу від ворога, однак була змушена чимось готувати маленьких дітей, то ж погодилася.

Жінка пригадує, що по гуманітарку треба було йти 1,5 – 2 години.

Там стільки людей було, вони ночами спали та сиділи в черзі. Оскільки в мене маленька дитина до 3 років, то пощастило пройти без черги. Там видавали коробки на місяць і я отримала на себе та дітей,

– розповіла Юлія.

У цій коробці лежали хліб, вода, консерви та крупи. Навзамін окупанти вимагали паспортні дані українців.

Це може вас зацікавити – щемлива історія зооактивістів, які евакуйовують тварин: відео