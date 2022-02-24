Последствия обстрела Мариуполя

Вражеские снаряды попали в жилой дом в Мариуполе. Здание вспыхнуло огнем.

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В 06:43 пожар был локализован на площади 225 квадратных метров. В результате обстрела пострадала женщина. Ее отвезли в больницу. По предварительным данным, 7 жилых домов получили повреждения.

В Мариуполе пострадали 4 гражданских, среди них – один ребенок. Им оказывается медицинская помощь,

– говорится в сообщении.

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Кроме того, информацию о высадке десанта в Мариуполе опровергли.