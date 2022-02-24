Наслідки обстрілу Маріуполя

Ворожі снаряди влучили у житловий будинок в Маріуполі. Будівля спалахнула вогнем.

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О 06:43 пожежу локалізували на площі 225 квадратних метрів. Внаслідок обстрілу постраждала жінка. Її відвезли у лікарню. За попередніми даними, 7 житлових будинків зазнали пошкоджень.

У Маріуполі постраждалих 4 цивільних, серед них – одна дитина. Їм надається медична допомога,

– мовиться у повідомленні.

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Крім того, інформацію про висадку десанту у Маріуполя спростували.