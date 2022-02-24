Наслідки обстрілу Маріуполя
Ворожі снаряди влучили у житловий будинок в Маріуполі. Будівля спалахнула вогнем.
Важливо В Україні запроваджують воєнний стан, – Зеленський
О 06:43 пожежу локалізували на площі 225 квадратних метрів. Внаслідок обстрілу постраждала жінка. Її відвезли у лікарню. За попередніми даними, 7 житлових будинків зазнали пошкоджень.
У Маріуполі постраждалих 4 цивільних, серед них – одна дитина. Їм надається медична допомога,
– мовиться у повідомленні.
У Маріуполі внаслідок обстрілів загорівся будинок: відео
Крім того, інформацію про висадку десанту у Маріуполя спростували.