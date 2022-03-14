В Мариуполе и в Изюме удалось сделать небольшое контрнаступление, – Денисенко

Ночь на 14 марта на украинском фронте была традиционно сложной. Однако наши защитники держат оборону, а кое-где идут в контрнаступление.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, передает 24 канал.

"Мы слышали взрывы в Харькове, под Киевом работает наша артиллерия. Речь идет о западном и юго-западном направлениях", – сказал Денисенко.

Важно В Мариуполе умерла беременная, которая пострадала во время бомбардировки роддома

Он рассказал, что в Мариуполе вчера, 14 марта, в одном из локальных боев удалось немного отбросить русских и разбить несколько единиц техники.

Под Изюмом также удалось сделать небольшое контрнаступление. Изюм – одно из ключевых направлений для оккупанта, ведь это дорога на Донетчину,

– пояснил советник министра МВД.

Ужасные кадры разрушения роддома в Мариуполе: смотрите видео