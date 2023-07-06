Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он предположил, кто может стоять за этой героической ликвидацией.

Читайте также "Август близко": партизаны в Мариуполе напоминают оккупантам об окончании "русской весны"

Операция по ликвидации

Петр Андрющенко подтвердил факт ликвидации оккупантов во временно оккупированном Мариуполе. Вероятно, к этому могут быть причастны представители партизанского движения сопротивления, у которых просто рвется терпение.

Здесь следует вернуться к истории подростков в оккупированном Бердянске – это показательная трагедия. У проукраинских людей, которые находятся на временно оккупированных территориях, у них просто рвется терпение. Они без учета собственной безопасности начинают ликвидировать оккупантов,

– отметил он.

Больше подробностей уже станет известно после деоккупации Мариуполя, ведь сейчас важна безопасность людей.

"Конечно, это не будут придуманные пионеры-герои советских времен, но на самом деле там происходит такое, что Джеймс Бонд отдыхает. Поэтому нужно подождать", – добавил советник мэра.

Петр Андрющенко об обстановке в Мариуполе: смотреть видео

Количество будет расти

За последние две недели известно о восьми ликвидированных оккупантов. Впрочем, их могло уменьшиться гораздо больше – известно не обо всех случаях. И эта тенденция в дальнейшем будет расти.

"Россияне сокращаются за счет неизвестных обстоятельств: их находят с пулевыми ранениями, мертвыми в результате взрывов, пожаров, курят они не там, где нужно", – добавил Андрющенко.

Кстати, российское командование скрывает факт смертей оккупантов. Там боятся, что среди военных начнется паника.

События в Мариуполе: последние события