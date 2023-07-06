Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він припустив, хто може стояти за цією героїчною ліквідацією.
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Операція з ліквідації
Петро Андрющенко підтвердив факт ліквідації окупантів у тимчасово окупованому Маріуполі. Ймовірно, до цього можуть бути причетні представники партизанського руху опору, у яких просто рветься терпець.
Тут варто повернутися до історії підлітків в окупованому Бердянську – це показова трагедія. У проукраїнських людей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, у них просто рветься терпець. Вони без огляду на власну безпеку починають ліквідовувати окупантів,
– зазначив він.
Більше подробиць вже стане відомо після деокупації Маріуполя, адже наразі важлива безпека людей.
"Звісно, це не будуть вигадані піонери-герої радянських часів, але насправді там відбувається таке, що Джеймс Бонд відпочиває. Тому треба почекати", – додав радник мера.
Петро Андрющенко про обстановку у Маріуполі: дивитись відео
Кількість зростатиме
Тож, за останні два тижні відомо про вісьмох ліквідованих окупантів. Утім, їх могло поменшати значно більше – відомо не про всі випадки. І ця тенденція надалі зростатиме.
"Росіяни скорочуються за рахунок невідомих обставин: їх знаходять з кульовими пораненнями, мертвими унаслідок вибухів, пожеж, палять вони не там, де треба", – додав Андрющенко.
До слова, російське командування приховує факт смертей окупантів. Там бояться, що серед їхніх військових почнеться паніка.
Події в Маріуполі: останні події
- У Маріупольському районі знайшли мертвою 12-річну дівчинку, яку розшукували декілька днів. Є підозри, що дівчинку викрали російські окупанти.
- Днями в Енергодарі й Маріуполі помітили мобільні радіаційні лабораторії росіян. Ці російські автівки призначені для того, щоб вимірювати рівень радіаційних викидів у цих населених пунктах.
- Маріупольські колаборанти чекають український контрнаступ і готуються до втечі. Ще місяць тому вони почали готувати план, який коригують відповідно до поточної ситуації. Вивозити планують не лише окупаційні адміністрації, але й людей, які виявлять таке бажання.