Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він припустив, хто може стояти за цією героїчною ліквідацією.

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Операція з ліквідації

Петро Андрющенко підтвердив факт ліквідації окупантів у тимчасово окупованому Маріуполі. Ймовірно, до цього можуть бути причетні представники партизанського руху опору, у яких просто рветься терпець.

Тут варто повернутися до історії підлітків в окупованому Бердянську – це показова трагедія. У проукраїнських людей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, у них просто рветься терпець. Вони без огляду на власну безпеку починають ліквідовувати окупантів,

– зазначив він.

Більше подробиць вже стане відомо після деокупації Маріуполя, адже наразі важлива безпека людей.

"Звісно, це не будуть вигадані піонери-герої радянських часів, але насправді там відбувається таке, що Джеймс Бонд відпочиває. Тому треба почекати", – додав радник мера.

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Кількість зростатиме

Тож, за останні два тижні відомо про вісьмох ліквідованих окупантів. Утім, їх могло поменшати значно більше – відомо не про всі випадки. І ця тенденція надалі зростатиме.

"Росіяни скорочуються за рахунок невідомих обставин: їх знаходять з кульовими пораненнями, мертвими унаслідок вибухів, пожеж, палять вони не там, де треба", – додав Андрющенко.

До слова, російське командування приховує факт смертей окупантів. Там бояться, що серед їхніх військових почнеться паніка.

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