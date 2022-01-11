В Мариуполе на праздники было несколько фактов вандализма, однако эта ситуация нестандартная.

Читайте также Харьковчанка сходила в туалет в подъезде: прославилась и попала на объявления – видео

Мужчину сняли камеры

Один из местных жителей дождался, пока городской каток закроется. Тогда с товарищем перелез через забор и сходил в туалет на лед.

Мужчину зафиксировали камеры наблюдения, это выложили в сети. По этическим соображениям мы не можем поделиться видео, но оно будет по ссылке.

Мужчину ищут

Теперь молодого человека разыскивают правоохранители, ему грозит наказание за мелкое хулиганство. В Мариупольском районном управлении полиции отметили, что личность нарушителя до сих пор не установили.

Обратите внимание! Во Львове недавно молодая девушка справила нужду прямо под памятником Степану Бандере на одноименной улице. В полиции проверяют инцидент.

Елочные гномы тоже пострадали

Люди обратили внимание, что на праздники в Мариуполе пострадал не только лед. Вандалы также повредили самую популярную фотозону на Театральной площади. В частности, несколько елочных гномов сорвали с крепежа и перенесли на десятки метров.

Повредили фотозону / Фото "Мариуполь – туристический город"