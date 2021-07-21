В Мариуполе начали строительство первого в Украине многоквартирного стального дома

При поддержке Группы "Метинвест" в Мариуполе продолжается строительство первого в Украине многоквартирного жилого дома, который планируют заселить уже в 2022 году.

Сейчас там начали возводить первый этаж. "Метинвест" бесплатно предоставит более 400 тонн металла для строительства, общие же инвестиции в проект составят более 120 млн грн.

Гендиректор меткомбината "Азовсталь" Энвер Цкитишвили отметил, что этот дом будет надежным и энергоэффективным, ведь он строится по уникальной технологии: стальной каркас можно легко усилить и реконструировать. Кроме того, проектный срок эксплуатации здания составляет более 100 лет.

Для реализации проекта привлечены финансы, которые выделяет город, государство и группа "Метинвест".

Это будет яркий в плане цветового решения восьмиэтажный дом с самым высоким уровнем энергоэффективности (а+++), площадь дома составит более 7 тыс. кв. м, и будет содержать 120 однокомнатных и двухкомнатных квартир.

Городской глава Мариуполя Вадим Бойченко отметил, что это уникальный проект в сфере стального строительства не только в Мариуполе, но и в Украине. По его словам, обеспечение жильем позволит привлечь в Мариуполь специалистов, в которых нуждаются металлургические предприятия.

Добавим, что в декабре 2018 года в Мариуполе при поддержке "Метинвеста" в номинации для молодых архитекторов подвели итоги конкурса Steel Freedom в категории "Создание проекта жилого дома в сегменте доступного жилья". Главным условием конкурса была разработка проекта с применением несущих стальных конструкций.

Из стали украинского производства сооружают стадионы и мосты, в том числе популярный киевский стеклянный мост и новый мост в итальянской Генуе. Сооружение из стали "Метинвеста" защищает украинцев от четвертого ядерного энергоблока в Чернобыле.