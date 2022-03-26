Она не может громко говорить – из-за попадания пули повредились голосовые связки.

Важно Ирина Верещук призвала мировое сообщество объединиться ради помощи жителям Херсона

Девочка раньше занималась гимнастикой. Сейчас же она едва может ходить – оккупанты нанесли непоправимый ущерб ее здоровью.

Сейчас девочка находится вместе со своими родителями в бомбоубежище одной из больниц вместе с другими детьми – младенцами и подростками.

Вместе с родителями девочка спаслась и смогла уехать из Мариуполя. На одном из блокпостов близ Васильевки оккупанты открыли огонь по авто.

11-летней девочке солдат выстрелил в лицо: смотрите видео

Люди зупинилися та виходили з піднятими руками, проте окупантів не цікавило, що вони цивільні – один із солдатів вистрілив дівчинці в обличчя.

Згодом окупант зрозумів свою фатальну помилку та надав дівчинці першу медичну допомогу.

За злочини проти дітей кожен солдат понесе найжорсткіше покарання – порушуючи закони війни, окупанти заганяють себе все далі в ізоляцію та отримують все більше зневаги та ненависті українців.

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