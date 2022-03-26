Вона не може голосно говорити – через потрапляння кулі пошкодилися голосові зв'язки.

Важливо Ірина Верещук закликала світову спільноту об’єднатись заради допомоги жителям Херсону

Дівчинка раніше займалася гімнастикою. Зараз же вона ледь може ходити – окупанти завдали непоправної шкоди її здоров'ю.

Зараз дівчинка перебуває разом зі своїми батьками у бомбосховищі однієї з лікарень разом з іншими дітьми – немовлятами та підлітками.

Разом із батьками дівчинка врятувалась та змогла виїхати з Маріуполя. На одному з блокпостів поблизу Василівки окупанти відкрили вогонь по авто.

11-річній дівчинці солдат вистрілив в лице: дивіться відео

Люди зупинилися та виходили з піднятими руками, проте окупантів не цікавило, що вони цивільні – один із солдатів вистрілив дівчинці в обличчя.

Згодом окупант зрозумів свою фатальну помилку та надав дівчинці першу медичну допомогу.

За злочини проти дітей кожен солдат понесе найжорсткіше покарання – порушуючи закони війни, окупанти заганяють себе все далі в ізоляцію та отримують все більше зневаги та ненависті українців.

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