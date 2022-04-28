В Мариуполе оккупанты хотят открыть госпиталь для своих раненых на базе роддома

В Мариуполе российские оккупанты планируют обустроить госпиталь для своих раненых. Его хотят создать на базе роддома в Левобережном районе города.

Захватчики уже доставили туда оборудование из одной из больниц Мариуполя. Этот процесс даже снимали для пропагандистских СМИ.

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Оккупанты создают для себя госпиталь в Мариуполе

Российские захватчики собираются открыть на базе роддома в Левобережном районе Мариуполя госпиталь для своих раненых. В то же время они цинично заявляют, что гражданские также смогут получать консультации. Однако лечиться там будут только военные, несмотря на то, что в городе находятся более 100 тысяч человек и нет врача или аптеки.

Оккупанты уже вывезли в родильное медицинское оборудование из мариупольской больницы №4. Между этими двумя точками примерно полтора километра. Однако во время перевозки захватчики успели снять 2 сюжета для пропагандистских каналов.

В первом говорилось о щедром подарке от "республики" роддому.

В свою очередь, второй был о "героическом" спасении оборудования из пустой больницы и перевозке его в роддом.

Оба сюжета транслируют на пропагандистском телевидении один за другим.

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