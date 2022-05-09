В Мариуполе оккупанты возложили цветы к памятнику

Никакого парада не было. Но россияне решили выделиться по-другому – возложили цветы к памятнику. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Мариуполь. 9 мая. Сейчас. МраZота ожидаемо возложила цветы возле памятника из г*вна и палок 3Д бабке… Парада не вышло, так хоть так отличились,

– заявил Андрющенко.

Он также добавил, что продолжаем наблюдать за "продолжением шабаша на костях мариупольцев".



В Мариуполе оккупанты возложили цветы к памятнику вместо парада / Фото из телеграма "Андрющенко Time"

В Мариуполе установили "черную бабку с флагом СССР"

Российские захватчики уже начинают "облагораживать" Мариуполь. В городе появился жуткий памятник "бабке" . Тактика оккупантов остается неизменной – нужно создавать яркую телевизионную картинку для населения России. Так, на площади Воинов-Освободителей, которую оккупанты переименовали в Ленинский комсомол (старое название до проведения декоммунизации), установили скульптуру, если это можно так назвать. Теперь там будет стоять черная бабка с флагом СССР. Зеленский подчеркнул, что Путин обречен Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое обращение к 9 мая – Дню победы над нацизмом. Он подчеркнул, что Путин – обречен, так как проклят миллионами предков, когда начал подражать их убийце и гитлеровскому режиму. Глава государства напомнил, что наши предки сражались за свободу для нас и победили. Теперь украинцы дерутся за свою свободу, свободу своих детей. Зеленский заверил, что Украина обязательно победит в этой циничной войне, которую начала Россия, как победила нацизм во Второй мировой.

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