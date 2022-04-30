Российские паблики массово распространили фотографии музейных монет с Гитлером. Писали, будто это "трофей", добытый в бою с украинскими военными. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Важно Россияне убили вдвое больше мариупольцев, чем нацисты за 2 года во время Второй мировой войны

Это украденные музейные экспонаты

Эта медаль является одним из экспонатов Мариупольского краеведческого музея. Ее украли вместе с картинами Куинджи и уникальной библиотекой.

Ждем появления "тачанки", пулемета "Максим" или немецкой МР40 как доказательство нацизма в Мариуполе,

– добавил Андрющенко.

Напомним, что российские оккупанты вывезли все ценные экспонаты из музеев Мариуполя. Они украли подлинники многих картин и уникальные иконы.

Где скифское золото

Во временно оккупированном Мелитополе захватчики захватили краеведческий музей, в котором хранится скифское золото.

Мэр города Иван Федоров рассказал, что неизвестно, куда его отвезли. Однако глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух опроверг это. Он отметил, что все самые ценные вещи были вывезены из музеев Запорожской области еще в марте 2022 года.

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