Захватчики согнали завезенных "волонтеров единороссов" и коллаборантов, но не смогли создать видимость массовости. Об этом сообщил советник городского главы Петр Андрющенко в соцсетях.
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Апофеоз рвотного рефлекса. Как ни противно – стоит обратить внимание на "толпу народа". Практически никого. Российские бомбы очень показательно объяснили, насколько все однозначно,
– отметил чиновник.
"В итоге победобесия можно еще раз сказать – х*й им, а не Мариуполь", – добавил Петр Андрющенко.
Местных на "параде" не было
Советник мэра Мариуполя также рассказал, что в город 9 мая привезли вечный огонь из Москвы. Вот только мариупольцев на "параде" не было – не удалось рашистам "зазомбировать" украинцев.
Потому что Мариуполь – это Украина, а не московия!
– подчеркнул Петр Андрющенко.
Ситуация в Мариуполе: что известно
- Мариуполь практически полностью оказался под оккупацией российских военных.
- Единственное место, которое им не удалось захватить – "Азовсталь". Там в течение двух месяцев находились мирные жители окрестных домов, а также украинские защитники.
- В начале мая мирных жителей удалось увезти с территории завода.
- Россияне пытаются скрыть следы своих преступлений, используя крематории.
- Часть погибших мариупольцев похоронили в большой братской могли в поселке Мангуш, к западу от города. Сколько там людей – пока неизвестно. Людмила Денисова заявила, что количество жертв российской агрессии может быть значительно больше, чем 20 тысяч.
- По словам омбудсмена, проблема заключается и в том, что многих людей оккупанты вывозят в Россию. Часть из них отправляются в далекие и депрессивные регионы. По предварительным данным, таких украинцев более миллиона, из них 200 тысяч – дети.
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