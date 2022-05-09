Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в город прибыли глава донецких боевиков Денис Пушилин, а также заместитель главы правительства России Марат Хуснуллин. Они занялись "инвентаризацией" предприятий города.

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Не только уничтожают, но и грабят

Посетили они "Азовмаш", а также "Мариупольский морской порт". Сделали это для того, чтобы провести якобы "инвентаризацию" всего, что можно было бы вывезти на территорию России.

Что касается "Азовмаша", то там действительно осталось оборудование. Его можно было бы сдать на металлолом. В порту тоже остался металл. Он, по словам Петра Андрющенко, принадлежит металлургическим комбинатам города. И все это оккупанты планируют вывезти из Мариуполя.

Заблокированный порт не позволяет реализовать планы

Однако для россиян это будет задачей со звездочкой. Для этого нужно использовать суда, но их невозможно подогнать к порту в Мариуполе. А все потому, что рядом с ним стоит затопленное судно "Меотида". Его ни убрать, ни подвинуть не получится. А если оккупанты и попытаются это сделать, то у них уйдет не только много времени, но и ресурсов. В результате, отметил советник мэра, Хуснуллин остался недоволен своим визитом в город.

Помимо банального разграбления такие визиты все приближают время попытки прямой интеграции оккупированных территорий в Россию,

– подчеркнул Андрющенко.

Тем временем "парад" в Мариуполе все же переносят

Ранее Петр Андрющенко рассказал, что оккупанты решили не проводить "парад" на 9 мая в Мариуполе. Для этого русские захватчики выберут другую дату. Соответствующую информацию он получил после визита замглавы правительства России в город.

Интересно, что о проведении "парада" в Мариуполе рассказали несколько дней назад. По этому случаю в городе начались масштабные уборки, а также разборки завалов. Правда, в большинстве своем привести в порядок российские захватчики планировали только центральные улицы. Ими, видимо, и должно было пройти "торжественное шествие".

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