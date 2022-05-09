Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що до міста прибули глава донецьких бойовиків Денис Пушилін, а також заступник голови уряду Росії Марат Хуснуллін. Вони зайнялися "інвентаризацією" підприємств міста.

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Не лише нищать, а й грабують

Відвідали вони "Азовмаш", а також "Маріупольський морський порт". Зробили це для того, щоб провести буцімто "інвентаризацію" усього, що можна було б вивезти на територію Росії.

Що стосується "Азовмаші", то там дійсно залишилося обладнання. Його можна було б здати на металолом. У порту теж залишився метал. Він, зі слів Петра Андрющенка, належить металургійним комбінатам міста. І все це окупанти планують вивезти з Маріуполя.

Заблокований порт не дозволяє реалізувати плани

Однак, для росіян це буде задача з зірочкою. Для цього потрібно скористатися суднами, але їх неможливо підігнати до порту в Маріуполі. А все тому, що поблизу нього стоїть затоплене судно "Меотида". Його ані прибрати, ані посунути не вийде. А якщо окупанти й спробують це зробити, то в них піде не лише багато часу, а й ресурсів. В результаті, зазначив радник мера, Хуснуллін залишився незадоволеним своїм візитом до міста.

Окрім банального розграбування, такі візити дедалі наближають час спроби прямої інтеграції окупованих територій у Росію,

– підкреслив Андрющенко.

Тим часом "парад" у Маріуполі таки переносять

Раніше Петро Андрющенко розповів, що окупанти вирішили не проводити "парад" на 9 травня у Маріуполі. Для цього російські загарбники виберуть іншу дату. Відповідну інформацію він отримав після візиту заступника голови уряду Росії до міста.

Цікаво, що про проведення "параду" в Маріуполі розповіли кілька днів тому. З цієї нагоди в місті почали масштабні прибирання, а також розбирання завалів. Щоправда, здебільшого довести до ладу російські загарбники планували лише центральні вулиці. Ними, мабуть, і мала пройти "урочиста хода".

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