Трагедия произошла в заброшенных зданиях на улице Калужской на Левобережье временно оккупированного Мариуполя в районе так называемого "халвцеха". Об этом в своем телеграм-канале это сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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В Мариуполе подорвалась группа детей

Как сообщил Андрющенко, в заброшенных зданиях на улице Калужской подорвалась группа детей. Трагедия произошла в районе так называемого "халвцеха". На место сразу выехало много скорых.

По предварительной информации, пострадало по меньшей мере 5 детей. Состояние трех травмированных оценивают как тяжелое. Один мальчик – с обломком в голове, его готовят к операции. Какие травмы получили другие дети – пока неизвестно.

Андрющенко добавил, что оккупантам приказали молчать об этом инциденте. Кроме того, россияне прекратили организованные работы по разминированию жилой зоны еще в прошлом году. Советник мэра Мариуполя предполагает, что, к сожалению, такой инцидент не последний и жуткие трагедии могут повториться.

Российские СМИ молчали об этом инциденте несколько часов. Только вечером появилась информация, что в результате взрыва в Мариуполе пострадали 5 детей: три девочки в возрасте 10 и 13 лет, а также 2 мальчика 10 и 14 лет. Состояние трех несовершеннолетних врачи оценивают как тяжелое, еще двое – получили травмы средней степени.

Других деталей оккупанты не раскрыли. В росСМИ только сообщили, что все дети получили ранения в результате "детонации взрывоопасного предмета".