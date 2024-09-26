Трагедія сталася в покинутих будівлях на вулиці Калузькій на Лівобережжі тимчасово окупованого Маріуполя в районі так званого "халвцеху". Про у своєму телеграм-каналі це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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У Маріуполі підірвалася група дітей

Як повідомив Андрющенко, у покинутих будівлях на вулиці Калузькій підірвалася група дітей. Трагедія сталася в районі так званого "халвцеху". На місце відразу виїхало багато швидких.

За попередньою інформацією, постраждало щонайменше 5 дітей. Стан трьох травмованих оцінюють як важкий. Один хлопчик – з уламком у голові, його готують до операції. Які травми отримали інші діти – наразі невідомо.

Андрющенко додав, що окупантам наказали мовчати про цей інцидент. Крім того, росіяни припинили організовані роботи з розмінування житлової зони ще минулого року. Радник мера Маріуполя припускає, що, на жаль, такий інцидент не останній і моторошні трагедії можуть повторитися.

Російські ЗМІ мовчали про цей інцидент кілька годин. Лише надвечір з'явилася інформація, що унаслідок вибуху у Маріуполі постраждало 5 дітей: три дівчинки віком 10 й 13 років, а також 2 хлопчики 10 і 14 років. Стан трьох неповнолітніх лікарі оцінюють як важкий, ще двоє – отримали травми середнього ступеня.

Інших деталей окупанти не розкрили. У росЗМІ лише повідомили, що усі діти отримали поранення унаслідок "детонації вибухонебезпечного предмета".