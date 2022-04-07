Он погиб, спасая друзей, попавших под обстрел. Сослуживцы рассказали, что будут мстить врагу за его смерть.

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Как раз незадолго до смерти Ярослава в сети титок "завирусилось" видео с его участием. Энергичный и молодой парень, дурачившийся на камеру, заворожил пользователей сети. Но, к сожалению, через несколько дней появилось совсем другое видео, совсем не позитивное – "вечная память".

Всегда боролся до конца

Ярослав Бригинец родился в 2002 году. 13 февраля 2021 года боец ​​участвовал в турнире по боксу в Мариуполе и занял первое место.

Ты всегда бился до конца... Ярослав "Махач" Бригинец. Вытаскивал друзей, попавших под обстрел. Однажды в разговоре ты сказал, что не хочешь, чтобы тебя оплакивали и печалились, если что-нибудь случится... Мы не будем плакать, брат, мы будем мстить! Ты – настоящий мужчина, воин и герой. Человек, который всегда улыбался и приходил на помощь в любой ситуации без пользы для себя,

– написал сослуживец бойца.