Він помер, рятуючи друзів, які потрапили під обстріл. Побратими розповіли, що будуть мститися ворогу за його смерть.

Вічна пам'ять На війні загинув батько трійнят, ветеран АТО зі Львівщини Петро Якимів

Якраз незадовго до смерті Ярослава у мережі тікток "завірусилося" відео з його участю. Жвавий та молодий хлопчина, який дуркував на камеру, заворожив користувачів мережі. Але, на жаль, через кілька днів з'явилося зовсім інше відео, зовсім не позитивне – "вічна пам'ять".

Завжди боровся до кінця

Ярослав Бригинець народився 2002 року. 13 лютого 2021 року боєць брав участь у турнірі з боксу у Маріуполі та посів там перше місце.

Ти завжди бився до кінця... Ярослав "Махач" Бригинець. Витягав друзів, які потрапили під обстріл. Одного разу в розмові ти сказав, що не хочеш, щоб тебе оплакували й сумували, якщо щось трапиться... Ми не будемо плакати, брате, ми будемо мстити! Ти – справжній чоловік, воїн і герой. Людина, яка завжди посміхалася і приходила на допомогу в будь-якій ситуації без користі для себе,

– написав побратим бійця.