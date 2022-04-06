Про трагедію повідомила Жовтанецька об'єднана громада. Деталі про прощання із загиблим Героєм пообіцяли повідомити згодом.

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Що відомо про захисника

Петро Мар’янович народився 12 липня 1990 року. За словами людей, які його знали, він був хорошим сім'янином та виховував прекрасних трійнят.

Усі молоді роки Якимів присвятив боротьбі за Незалежність України. Був учасником АТО та вірив у перемогу над окупантом після повномасштабного вторгнення.

Жорстока війна з російськими окупантами забирає життя найкращих Синів України,

– написали на сторінці громади.

Щоб віддати шану Герою, 8 квітня у Жовтанецькій об'єднаній громаді оголошено День жалоби.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.

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