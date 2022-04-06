О трагедии сообщила Жовтанецкая объединенная община. Детали о прощании с погибшим Героем пообещали сообщить позже.
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Что известно о защитнике
Петр Марьянович родился 12 июля 1990 года. По словам знавших его людей, он был хорошим семьянином и воспитывал прекрасных тройняшек.
Все молодые годы Якимов посвятил борьбе за независимость Украины. Являлся участником АТО и верил в победу над оккупантом после полномасштабного вторжения.
Жестокая война с русскими оккупантами уносит жизни лучших Сыновей Украины,
– написали на странице общины.
Чтобы отдать честь Герою, 8 апреля в Жовтанецкой объединенной общине объявлен День траура.
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