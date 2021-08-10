В Мариуполе произошел выброс горячей пыли: пострадали 5 работников – видео

В Мариуполе, Донецкой области, 9 августа произошел выброс пыли в металлургическом комбинате. В результате 5 человек получили ожоги различной степени тяжести.

Заместителя начальника одного из цехов, старшего мастера и мастера, а также 2 электромонтеров госпитализировали в ожоговое отделение местной больницы. Возраст пострадавших составляет от 34 до 48 лет.

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В Мариуполе пострадали 5 работников

В Мариуполе 9 августа, в 17:15, во время выполнения работ по ремонту оборудования произошел выброс горячей пыли с агломератной машины. Инцидент произошел на аглофабрике частного акционерного общества "ММК имени Ильича".

В Донецкой областной прокуратуре сообщили, что за процессуального руководства Левобережной окружной прокуратуры начали уголовное производство по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее тяжкие последствия.



Уголовное производство в отношении инцидента в Мариуполе открыли / Фото Донецкой областной прокуратуры

Правоохранительные органы проводят первоочередные следственные, розыскные, действия для установления всех обстоятельств и свидетелей происшествия. Досудебное расследование уже начали.

В Мариуполе произошел выброс горячей пыли: смотрите видео Донецкой областной прокуратуры