В телеграмм-канале "АЗОВ – Мариуполь" выложили фото с фрагментами ракеты "Смерч". Такое оружие не только запрещено в мире, но и еще раз доказывает, что россияне – террористы.
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Такими ракетами обстреливают мирное население
На фото можно увидеть обломки 300-миллиметровых ракет залпового огня "Смерч". Их россияне практически непрерывно запускают по мирному населению как Мариуполя, так и всей Украины.
В полку подчеркивают, что такие ракеты имеют разные принципы действия. Один из них – кассетный, когда разлетаются тысячи элементов. Такие установки приводят к множеству жертв. Причем на большом расстоянии.
Бойцы подчеркивают, что соответствующие боеприпасы, которыми "засыпают" жилые кварталы, становятся причиной колоссальных разрушений. Более того, они еще и уносят жизни многих людей.
Россияне "Смерчами" обстреливают мирное население:
- Это настоящее военное преступление. И Россия еще раз подтвердила как нашей стране, так и всему миру, что она – страна-террорист.
Ранее в ВСУ рассказали, что Россия с начала открытого нападения запустила по Украине 328 ракет типа "Искандер" и "Калибр". Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркивает, что это вопиющее нарушение норм Международного гуманитарного права.
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Текст публикации "АЗОВ – Мариуполь"
Это фрагменты 300-миллиметровых ракет системы залпового огня "Смерч", по которым россияне непрерывно обстреливают гражданское население Мариуполя и всей Украины.
Они имеют разные принципы действия, в том числе кассетный принцип с тысячами поражающих элементов, которые приводят к огромному количеству жертв на большом расстоянии. Применение этих боеприпасов в жилых кварталах приводит к колоссальным разрушениям и многочисленным жертвам и является военным преступлением. Россия еще раз подтвердила, что является страной-террористом .