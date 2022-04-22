Трагическое известие сообщили в Мариупольском городском совете 21 апреля.

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Сергей Буров был почетным гражданином города, историком, краеведом, писателем и кинематографистом.

Сергей Давидович посвятил свою жизнь истории родного Мариуполя. Он жил Мариуполем и умер вместе с ним. В (частично – 24 канал) оккупированном и обстреливаемом. Где не только уничтожают дома, пережившие 2 мировые войны, но и историю и культуру нашего города,

– отметили в Мариупольском горсовете.

Сергей Буров написал книгу и был автором телевизионного проекта "Мариуполь. Былое".

"Мы сделаем все, чтобы у Мариуполя было не только прошлое, но и будущее", – пообещали в горсовете.

Обстоятельства смерти известного историка пока не разглашаются. Однако следует заметить, что ситуация в Мариуполе слишком тяжелая. Россияне обстреливают город и сбрасывают на него многотонные бомбы.

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