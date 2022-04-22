Трагічну звістку повідомили у Маріупольській міській раді 21 квітня.

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Сергій Буров був почесним громадянином міста, істориком, краєзнавцем, письменником та кінематографістом.

Сергій Давидович присвятив своє життя історії рідного Маріуполя. Він жив Маріуполем і помер разом із ним. В (частково – 24 канал) окупованому та обстрілюваному. Де не тільки знищують будинки, що пережили 2 світові війни, а й історію та культуру нашого міста,

– наголосили у Маріупольській міськраді.

Сергій Буров написав книгу та був автором телевізійного проєкту "Мариуполь. Былое".

"Ми зробимо все, щоб Маріуполь мав не тільки минуле, а й майбутнє", – пообіцяли у міськраді.

Обставин смерті відомого історика наразі не розголошують. Однак слід зауважити, що ситуація у Маріуполі надважка. Росіяни обстрілюють місто та скидають на нього багатотонні бомби.

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