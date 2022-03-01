В Мариуполе – воздушная тревога: угроза артобстрела

В Мариуполе объявили воздушную тревогу – угроза артобстрела. Жильцам нужно срочно спускаться в укрытие для собственной же безопасности.

Мариупольский городской совет сообщил об угрозе из-за артобстрела в 8:26. Чуть раньше воздушную тревогу объявили на Харьковщине.

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Атака на Харьков все-таки состоялась – россияне нанесли ужасный авиаудар на Майдане Свободы в Харькове. К счастью, здания поблизости не разрушены.

В целом ситуация в Мариуполе сложная. По словам мэра города Вадима Бойченко, враг 5 дней бьет из всех возможных видов оружия.

Однако, чтобы не делала путинская орда, Мариуполь находится под контролем украинской армии. Оккупанты не смогли взять его в кольцо.

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