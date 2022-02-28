В Мариуполе воздушная тревога – все в укрытие

В Мариуполе раздаются сирены. Всех местных призывают немедленно уходить в укрытие.

В Мариуполе объявили воздушную тревогу в 8:05 28 февраля. Об этом сообщили в местном телеканале.

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8:05 – в укрытие,

– говорится в сообщении.

Местные должны немедленно уходить в укрытие, как только услышат сирену. При этом следует выключить в доме газ и свет.

Людей призывают помочь людям с инвалидностью и пенсионерам. Ведь им может быть тяжело спрятаться самостоятельно.

Кстати, Мариуполь – не первый город, где недавно объявили воздушную тревогу. Около 7 часов сирены звучали в Виннице, Житомире, Черкассах, Харькове и Днепре.