В Мариуполе воздушная тревога – все в укрытие
28 февраля 2022 , 08:14Читати новину українською
Источник:"TV7 Мариуполь"
В Мариуполе раздаются сирены. Всех местных призывают немедленно уходить в укрытие.
В Мариуполе объявили воздушную тревогу в 8:05 28 февраля. Об этом сообщили в местном телеканале.
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8:05 – в укрытие,
– говорится в сообщении.
Местные должны немедленно уходить в укрытие, как только услышат сирену. При этом следует выключить в доме газ и свет.
Людей призывают помочь людям с инвалидностью и пенсионерам. Ведь им может быть тяжело спрятаться самостоятельно.
Кстати, Мариуполь – не первый город, где недавно объявили воздушную тревогу. Около 7 часов сирены звучали в Виннице, Житомире, Черкассах, Харькове и Днепре.