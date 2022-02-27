В Мариуполе задержали российского снайпера: видео допроса
27 февраля 2022 , 22:19Читати новину українською
Источник:Полиция Донецкой области
В Мариуполе задержали 28-летнего россиянина. Мужчина признался, что приехал в Украину по заданию российских спецслужб.
Стрелка установили и задержали военнослужащие Нацгвардии и полицейские. Оккупант признался, что получил команду открывать огонь на поражение.
Важно Ребенок погиб: 15 человек пострадали от обстрелов оккупантов в Мариуполе
Оккупант сообщил, что получил команду открывать огонь на поражение от своего руководства. В случае отказа угрожали заключением.
После того, как столкнулся с украинской армией, решил отказаться от поставленных перед ним задач.
Видео допроса пленного снайпера