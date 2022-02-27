В Мариуполе задержали российского снайпера: видео допроса

В Мариуполе задержали 28-летнего россиянина. Мужчина признался, что приехал в Украину по заданию российских спецслужб.

Стрелка установили и задержали военнослужащие Нацгвардии и полицейские. Оккупант признался, что получил команду открывать огонь на поражение.

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Оккупант сообщил, что получил команду открывать огонь на поражение от своего руководства. В случае отказа угрожали заключением.

После того, как столкнулся с украинской армией, решил отказаться от поставленных перед ним задач.

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