Так, состав с награбленным загорелся около 17:00. Оккупанты прилетели спасать украденное, но не успели. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Чиновник добавил, что очередной мариупольский окурок отплатил грабителям.

Мариуполь не принимает оккупацию и начинает возмездие даже в тылу оккупантов,

– заметил Андрющенко.

Также он подтвердил, что 30 июня в акватории моря в Мариуполе взорвался российский десантный катер 1176 года "Акула". Он принадлежал к черноморскому флоту Д-106. Три русских моряка погибли.



Склад СТО в Мариуполе / Фото из телеграма Андрющенко



Оккупанты не успели спасти "награбленное" / Фото из телеграма Андрющенко

Что происходит в Мариуполе

Россияне больше не извлекают тела убитых украинцев из-под завалов разрушенных домов в Мариуполе. Андрющенко отмечал, что оккупанты собираются взрывать дома, а тела – выбрасывать вместе со строительным мусором.

В городе была найдена новая братская могила с более сотней тел. Об укрывательстве тоже даже не говорится.

В целом жизнь в Мариуполе остается очень опасной. Во-первых, из-за дефицита пищи и питьевой воды. Во-вторых, горожанам угрожают и сами оккупанты, которые пытаются вербовать население.

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