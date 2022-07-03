Так, состав с награбленным загорелся около 17:00. Оккупанты прилетели спасать украденное, но не успели. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
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Чиновник добавил, что очередной мариупольский окурок отплатил грабителям.
Мариуполь не принимает оккупацию и начинает возмездие даже в тылу оккупантов,
– заметил Андрющенко.
Также он подтвердил, что 30 июня в акватории моря в Мариуполе взорвался российский десантный катер 1176 года "Акула". Он принадлежал к черноморскому флоту Д-106. Три русских моряка погибли.
Склад СТО в Мариуполе / Фото из телеграма Андрющенко
Оккупанты не успели спасти "награбленное" / Фото из телеграма Андрющенко
Что происходит в Мариуполе
- Россияне больше не извлекают тела убитых украинцев из-под завалов разрушенных домов в Мариуполе. Андрющенко отмечал, что оккупанты собираются взрывать дома, а тела – выбрасывать вместе со строительным мусором.
- В городе была найдена новая братская могила с более сотней тел. Об укрывательстве тоже даже не говорится.
- В целом жизнь в Мариуполе остается очень опасной. Во-первых, из-за дефицита пищи и питьевой воды. Во-вторых, горожанам угрожают и сами оккупанты, которые пытаются вербовать население.
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