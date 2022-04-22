"Мариуполя нет": что говорят люди, вырвавшиеся из города
Источник:Радио Свобода
Вчера, 21 февраля, 79 мариупольцев на 4 автобусах смогли вырваться из города. Они рассказывают обо всех ужасах, которые делает враг с городом.
В первый раз за время блокады Мариуполя удалось организовать эвакуацию украинцев автобусами. 4 машины привезли 79 человек в Запорожье, где их тепло встретили.
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"Мариуполя нет"
Эвакуированные мариупольцы рассказывают – россияне наносят городу тяжелые авиаудары и бомбардировки, города просто уже нет, он стерт с лица земли.
По городу лежат тела, которые некому похоронить. В городе нет связи и света, поэтому обмен информацией очень тяжел. Дома мирных жителей россияне расстреливают из танков, несмотря на то, есть ли кто-то внутри.
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