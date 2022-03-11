В поступающих из Мариуполя сообщениях говорится, что сейчас российская армия ведет обстрел из района поселка Широкая Балка в направлении города (без перерыва с 6 часов утра). Направление обстрела в том числе и по зданию мечети.

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Может ли Эрдоган вмешаться в спасение граждан Турции

В частности, Петр Андрющенко призывает журналистов достучаться в СМИ Турции и задать вопрос, знает ли Турция о ситуации в Мариуполе.

Знает ли господин Эрдоган, что Путин в эти минуты может уничтожить 86 его сограждан? Но неужели лидер нации будет спокойно наблюдать за бесчеловечным уничтожением граждан Турции, ограничившись только гарантией бессодержательных переговоров РФ и Украины?

– говорится в сообщении.

Как выглядит Мариуполь после удара – видео 24 канала

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