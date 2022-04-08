Из-за обстрела россиян погиб 1 человек. Еще несколько членов экипажа получили ранения.

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Ледокол обстреляли в порту

Именно там был ледокол, который обстреляли захватчики.

Сегодня ночью российские оккупационные войска в Мариупольском торговом порту обстреляли ледокол "Капитан Белоусов", на котором находился гражданский экипаж. В результате обстрела один человек погиб, еще несколько были ранены,

– сообщили в "Азове".

В "Азове" отметили, что в порту Мариуполя находятся украинские и иностранные суда.

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