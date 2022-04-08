Через обстріл росіян загинула 1 людина. Ще кілька членів екіпажу зазнали поранень.
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Криголам обстрілили у порту
Російські окупанти знищують маріупольський порт. Саме там був криголам, який обстріляли загарбники.
Сьогодні вночі російські окупаційні війська у Маріупольському торгівельному порту обстріляли криголам "Капітан Белоусов", на якому знаходився цивільний екіпаж. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще кількох було поранено,
– повідомили в "Азові".
В "Азові" наголосили, що порті Маріуполя перебувають українські та іноземні судна.
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