Таким образом, польская прокуратура расследует возможное раскрытие секретной информации бывшим министром обороны Мариушем Блащаком после получения сообщения о подозрении в совершении преступления от Службы военной контрразведки страны.

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В Польше продолжается расследование против бывшего министра обороны

Согласно информации. обнародованной польскими СМИ, речь идет о рассекречивании части документа плана применения польских Вооруженных сил "Варта". Отмечается, что в документе подробно описано, как военные должны были защищать Польшу от возможного российского нападения.

Как сообщила служба военной контрразведки, после обнародования 17 сентября 2023 года Блащаком информации из документа об оперативных планах польской армии, была проведена проверка состояния защиты секретной информации в ведомстве.

По данным вышеупомянутой службы, удалось установить нарушения в части ненадлежащего обращения с секретной информацией, которые действовали в ущерб интересам защиты секретной информации и имели все признаки преступной деятельности.

Руководитель Службы военной контрразведки 17 июля 2024 года подал в прокуратуру сообщение о подозрении в совершении преступления бывшим министром национальной обороны Мариушем Блащаком,

– говорится в сообщении.

То есть сообщается, что осенью 2023 года во время парламентской избирательной кампании Блащак рассекретил часть плана "Варта". Он обвинил тогдашнюю оппозицию в том, что она хотела передать часть Польши к востоку от Вислы агрессору.