Таким чином, польська прокуратура розслідує можливе розкриття секретної інформації колишнім міністром оборони Маріушем Блащаком після отримання повідомлення про підозру у вчиненні злочину від Служби військової контррозвідки країни.

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У Польщі триває розслідування проти колишнього міністра оборони

Згідно з інформацією. оприлюдненою польськими ЗМІ, йдеться про розсекречення частини документа плану застосування польських Збройних сил "Варта". Зазначається, що у документі детально описано, як військові мали захищати Польщу від можливого російського нападу.

Як повідомила служба військової контррозвідки, після оприлюднення 17 вересня 2023 року Блащаком інформації з документа про оперативні плани польської армії, було проведено перевірку стану захисту секретної інформації у відомстві.

За даними вищезгаданої служби, вдалося встановити порушення в частині неналежного поводження з секретною інформацією, які діяли на шкоду інтересам захисту секретної інформації та мали усі ознаки злочинної діяльності.

Керівник Служби військової контррозвідки 17 липня 2024 року подав до прокуратури повідомлення про підозру у вчиненні злочину колишнім міністром національної оборони Маріушем Блащаком,

– йдеться у повідомленні.

Тобто повідомляється, що восени 2023 року під час парламентської виборчої кампанії Блащак розсекретив частину плану "Варта". Він звинуватив тодішню опозицію в тому, що вона хотіла передати частину Польщі на схід від Вісли агресору.