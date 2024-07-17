Вони вчиняють диверсії та стежать за важливими об'єктами. Такою інформацією з 24 Каналом поділилася журналістка NGL.media Катерина Родак, зауваживши, що серед завербованих виявляють чимало українців.

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З чого усе почалося

Все почалося з офіційного повідомлення польських спецслужб про виявлення диверсійної групи, яка складалася з українців, білорусів та росіян. Вони готували серйозні диверсії, але їх викрили ще до того, як трапилася біда.

Журналісти NGL.media разом з польськими колегами з "Front story" вирішили слідкувати за цією історією. Довелося довго чекати, оскільки імена підозрюваних не розголошуються до того, які їх офіційно не визнають винними.

Щойно почали відбуватися суди, ми почали отримувати доступ до якихось деталей цієї справи,

– сказала Катерина Родак.

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На що були спрямовані дії агентів

Переважна частина справ стосувалася встановлення камер відеоспостереження на якихось важливих об'єктах. До прикладу, біля залізничних колій, аеропортів, поїздів зі зброєю, яку західні партнери передавали Україні.

Були й дрібніші дії, як-от малювання проросійських графіті,

– наголосила журналістка.

Проте історії з відеокамерами були найпопулярнішими. Тобто певні агенти купували ці пристрої, передавали іншим, ті ще комусь й були окремі люди, які їх встановлювали.

Планувалося, що у такий спосіб росіяни зможуть вирахувати коли та де доставляється збройна допомога Україні. Потім, імовірно, прагнули влаштувати підриви, щоб унеможливити потрапляння озброєння у лави Сил оборони.

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Якого віку були зловмисники

Фігурантами виявилися молодики – неповнолітні, підлітки та люди до 25 років. Вони просто заробляли швидкі й доволі непогані гроші за нескладні завдання. Їм платили в доларах та криптовалюті.

Вартувало, мабуть, думати, перш ніж погоджуватися на такі речі. Вони не могли не знати, що співпрацюють з Росією. Ба більше, за таких умов, які є зараз. Це кримінальний і моральний злочини. Як на мене, основною метою було швидко заробити, незважаючи ні на що,

– підкреслила Родак.

Наскільки великою виявилася мережа

За словами журналістки, мовиться про десятки людей в одній мережі, яка мала кінцеву мету. Мережі доволі розгалуженні та багатосхідчасті. Це пов'язано з тим, щоб на потужних та основних кураторів було складніше вийти.

В одній зі справ досі не вдалося ідентифікувати "голову". Він передавав завдання знайомим, яких шукав. Все йшло сходинками до найдрібніших агентів. Це допомагало залишатися в тіні та бути непоміченим.