Марк Рютте начнет исполнять полномочия генерального секретаря НАТО с 1 октября 2024 года, именно тогда истечет срок полномочий его предшественника Йенса Столтенберга.

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Член Атлантического совета, председатель ОО "Украина в НАТО" Юрий Романюк рассказал 24 Каналу, что когда Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, тогда вся Европа и лично Марк Рютте существенно изменились. Новоназначенный генсек НАТО полностью стал на сторону Украины.

Нидерланды предоставляют Украине безграничную помощь

Романюк отметил, что Марк Рютте стал горячим сторонником Украины, а правительство Нидерландов оказывает всестороннюю поддержку нашей стране и ее гражданам.

Смена генсека НАТО и избрание Марка Рютте – это один из лучших вариантов для Украины и в целом Альянса. Будем надеяться, что он в дальнейшем будет идти в том же направлении, что и Столтенберг. Думаю, что для Украины не будет никаких неожиданностей с назначением нового генсека,

– озвучил Романюк.

Коротко о новом генсеке НАТО

Послы 32 государств-членов Альянса одобрили кандидатуру Марка Рютте на должность генсека НАТО 26 июня. До этого он был премьер-министром Нидерландов, занял должность в 2010 году. С начала широкомасштабной войны России против Украины Рютте начал активно поддерживал наше государство. В частности, правительство Нидерландов изъявило желание предоставить ВСУ самолеты F-16, чтобы усилить обороноспособность Украины.