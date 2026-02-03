"Зима очень длинная, но весна придет": Рютте выразил поддержку украинцам
- Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил неизменную поддержку Украины со стороны Альянса в своей речи в Верховной Раде.
- Он отметил, что НАТО будет способствовать гарантиям безопасности для Украины после мирного соглашения.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил поддержку Украине. Он также заверил в дальнейшей помощи со стороны Альянса.
Об этом он сказал в своей речи во время выступления в Верховной Раде.
Что Рютте сказал в своей речи о поддержке Украины?
Генсек НАТО отметил, что вопрос безопасности Украины и в дальнейшем находится в фокусе НАТО и не теряет актуальности, несмотря на другие международные вызовы. По его словам, Альянс последовательно подтверждает свою ключевую и неизменную поддержку Украины.
Он также добавил, что после достижения мирного соглашения международное сообщество обеспечит безопасность Украины. В частности, речь идет о присутствии вооруженных сил, авиационную поддержку и помощь на море со стороны партнеров.
Зима очень длинная, но весна придет. Украинцы, оставайтесь сильными, я знаю, что вы сильные,
– подытожил Рютте.
Какие еще заявления прозвучали во время выступления в Верховной Раде?
Марк Рютте сообщил, что в рамках системы PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) союзники и партнеры покрывают основную часть поставок ракет для Украины. В частности, с лета прошлого года через этот механизм было передано около 75% ракет, которые направляются непосредственно на передовую, а также 90% боеприпасов для нужд противовоздушной обороны.
Рютте отметил, что Соединенные Штаты, европейские страны и Канада заявили о намерении обеспечить Украину реальными гарантиями безопасности. По его словам, коалиция государств, привлеченных к этому процессу, уже существенно продвинулась в наработке соответствующих инструментов и механизмов.