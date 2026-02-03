"Зима очень длинная, но весна придет": Рютте выразил поддержку украинцам

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил поддержку Украине. Он также заверил в дальнейшей помощи со стороны Альянса.

Об этом он сказал в своей речи во время выступления в Верховной Раде.

Смотрите также Альянс не меняет курса: внимание НАТО приковано к безопасности Украины, несмотря на мировые вызовы

Что Рютте сказал в своей речи о поддержке Украины?

Генсек НАТО отметил, что вопрос безопасности Украины и в дальнейшем находится в фокусе НАТО и не теряет актуальности, несмотря на другие международные вызовы. По его словам, Альянс последовательно подтверждает свою ключевую и неизменную поддержку Украины.

Он также добавил, что после достижения мирного соглашения международное сообщество обеспечит безопасность Украины. В частности, речь идет о присутствии вооруженных сил, авиационную поддержку и помощь на море со стороны партнеров.

Зима очень длинная, но весна придет. Украинцы, оставайтесь сильными, я знаю, что вы сильные,

– подытожил Рютте.

Какие еще заявления прозвучали во время выступления в Верховной Раде?