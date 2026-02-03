Депутатов было не так уж и много: Рютте выступал в полупустом зале

Во вторник, 3 февраля, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл с визитом в Киев. Он выступил на открытии 15-й сессии Верховной Рады Украины, однако народных депутатов в зале было уже не так много.

Об этом стало известно из трансляции заседания Верховной Рады Украины.

Сколько депутатов было на заседании?

Во вторник, 3 февраля, в Верховной Раде было запланировано пленарное заседание. К его работе также присоединился Генсек НАТО Марк Рютте. Он произнес речь, в которой поддержал украинцев. Он также отметил, что, что Альянс будет всесторонне помогать Украине в войне с Россией.

Несмотря на важное событие, в парламенте было не так много депутатов – зал заседаний был полупустой.

Нардеп Ярослав Железняк отметил, что нет даже 226 голосов, чтобы направить депутатские запросы о присвоении званий погибшим военным. Он отметил, что в Раде зарегистрировались только 219 нардепов. Более того, голосов не хватало даже, чтобы проголосовать за повестку дня.

Марк Рютте выступал в полупустом зале / Скриншоты с заседания

Что заявил Рютте во время своего выступления?