Депутатов было не так уж и много: Рютте выступал в полупустом зале
- Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил в Верховной Раде Украины, поддержав украинцев и обещая помощь в войне с Россией.
- В зале было зарегистрировано лишь 219 депутатов, что не хватало для принятия решений или направления запросов.
Во вторник, 3 февраля, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл с визитом в Киев. Он выступил на открытии 15-й сессии Верховной Рады Украины, однако народных депутатов в зале было уже не так много.
Об этом стало известно из трансляции заседания Верховной Рады Украины.
Сколько депутатов было на заседании?
Во вторник, 3 февраля, в Верховной Раде было запланировано пленарное заседание. К его работе также присоединился Генсек НАТО Марк Рютте. Он произнес речь, в которой поддержал украинцев. Он также отметил, что, что Альянс будет всесторонне помогать Украине в войне с Россией.
Несмотря на важное событие, в парламенте было не так много депутатов – зал заседаний был полупустой.
Нардеп Ярослав Железняк отметил, что нет даже 226 голосов, чтобы направить депутатские запросы о присвоении званий погибшим военным. Он отметил, что в Раде зарегистрировались только 219 нардепов. Более того, голосов не хватало даже, чтобы проголосовать за повестку дня.
Марк Рютте выступал в полупустом зале / Скриншоты с заседания
Что заявил Рютте во время своего выступления?
Генсек НАТО отметил, что благодаря механизму PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) союзники и партнеры обеспечивают большую часть ракетных поставок для Украины. По его словам, с лета прошлого года через эту систему на фронт поступило около 75% всех ракет, а также примерно 90% боеприпасов для систем ПВО.
Рютте сообщил, что США, государства Европы и Канада выразили готовность предоставить Украине действенные гарантии безопасности. Он отметил, что международная коалиция, которая работает над этим вопросом, уже достигла значительного прогресса в формировании необходимых механизмов и решений.